Лавров: США не задействовали официальную процедуру выхода из ДРСМД

Москва, 22 октября. Вашингтон пока не задействовал официальную процедуру выхода из совместного с РФ Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что документ предусматривает процедуру, предполагающую возможность выхода из соглашения.

«Но эта процедура пока не была задействована», — подчеркнул министр.

На днях газета The Guardian со ссылкой на свои источники сообщила о том, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступает с инициативой выхода Вашингтона из ДРСМД. При этом в материале утверждается, что американские власти рассказали европейским партнерам о предложении Болтона, которые с беспокойством восприняли заявления США.

Стоит отметить, что Вашингтон неоднократно заявлял о якобы нарушениях Москвой условий договора. Российские власти отвергали голословные обвинения, а Лавров обращал внимание на то, что у Москвы есть вопросы по соблюдению пунктов договора Вашингтоном.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможным ответом на выход Соединенных Штатов из договора может стать принятие мер по восстановлению военного баланса.