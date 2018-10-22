Крупную партию допинга нашли у сотрудника норвежской больницы

Осло, 22 октября. Сотрудник больницы в городе Тромсе на севере Норвегии хранил у себя более 2 тысяч таблеток и ампул веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на норвежское издание ITromso, 43-летнему специалисту Университетской больницы в прошлом году отправили 195 тысяч миллиграмм запрещенных препаратов. Предположительно, посылку отправил 31-летний мужчина из Осло. Им предъявлены обвинения в распространении и хранении анаболических стероидов. Кроме того, работник больницы употреблял стероиды.

По данным следствия, в раздевалке были найдены 42 ампулы тестестерона, ампулы болденона, дека-дураболина и еще восемь запрещенных веществ в виде таблеток и бутылок.

Напомним, сборная Норвегии привезла на Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году 6 тысяч доз лекарства от астмы. Спортсмены из Тромса завоевали семь медалей, показав лучшие результаты среди норвежских спортсменов.