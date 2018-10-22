В Польше продолжили снос памятника советским воинам-освободителям

Варшава, 22 октября. Власти Варшавы продолжили снос памятника Благодарности Красной армии в одном из парков польской столицы. Мемориал был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат.

Как сообщают РИА Новости, снос памятника начался 17 октября. Мемориал обнесли забором. Рабочие начали откалывать плиты с помощью отбойных молотков и трактора с манипулятором.

Позже выяснилось, что демонтаж не получается выполнить без разрушения плиты с изображением красноармейца. Как сообщают СМИ, ее планировалось передать в так называемый музей «Проклятых солдат», посвященный антисоветскому и антикоммунистическому подполью.

Сейчас рабочие пытаются разрушить основание памятника отбойным молотком.

Неравнодушные жители Польши, не согласные с позицией городских властей, в знак протеста приклеили на забор возле памятника плакат с надписью «Гитлер капут!».

В Варшаве продолжается снос памятника Красной Армии на месте братской могилы советских солдат. pic.twitter.com/PnQmcYsxLB — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 22 октября 2018 г.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала снос памятника советским солдатам в Польше. По ее словам, действия польских властей являются переписыванием истории и частью глобальной стратегии по «мутации исторической памяти».

Отметим, что мемориал Благодарности Красной армии — это не единственный памятник советским воинам-освободителям, попавший под снос в Польше. По подсчетам Института национальной памяти Польши, поправки в закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя» коснутся более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии.