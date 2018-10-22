Автоэксперты составили список преимуществ дизельного двигателя

Москва, 22 октября. Группа независимых специалистов назвала ряд причин, по которым приобретение автомобиля с дизельной силовой установкой выгоднее, чем с бензиновым мотором.

Автомобильные эксперты развенчали миф о том, что дизельные двигатели не только громко шумят, но и сильно пахнут. По их словам, указанные недостатки давно исправлены.

Также, отмечают специалисты, транспортные средства с дизельными моторами являются более мощными, поскольку лучше справляются с транспортировкой крупногабаритных грузов — именно по этой причине на современные кроссоверы и фуры устанавливают дизельные установки.

Сообщается, что эксперты зафиксировали медленное падение цены на транспортные средства с вторичного рынка, а это делает перепродажу дизельного автомобиля более выгодной.

Эксперты назвали ключевым преимуществом экономичность дизельного топлива, при правильной эксплуатации которого можно сократить расходы на заправку до двух раз.