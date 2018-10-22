Сирия знает правду: зачем США уничтожают города и села в Дейр-эз-Зоре

Соединенные Штаты Америки не хотят признавать, что по вине возглавляемой ими международной коалиции в Ас-Сусе погибли 60 мирных жителей. По словам командующего CENTCOM генерала Джозефа Вотела, авиаудары по мечети в этом населенном пункте были якобы нацелены на боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство»1 (ИГ1; ИГИЛ1).

«Решение, принятое руководством на месте, основывалось на том, что это была мечеть, которая не использовалась как мечеть», — заявил Джозеф Вотел.

Информация об ударе коалиции по деревне Ас-Суса, расположенной на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор, появилась в сирийских СМИ 18 октября. Отмечалось, что атака по мечети была произведена сразу после окончания пятничной молитвы. Число погибших мирных жителей составило 62 человека.

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Соединенные Штаты Америки уже не первый раз действуют таким образом. И в Сирии, и в Ираке они проводили авианалеты на свадебные и похоронные процессии, по населенным пунктам, где гибли мирные жители. США каждый раз объясняли это примерно так же: удары наносились по боевикам «Исламского государства», но по каким-то причинам, либо по ошибке, либо по каким-то внезапно возникшим обстоятельствам, удары приходились по гражданским. Но это тактика американских военных», — напомнил собеседник ФАН.

Борис Долгов также отметил, что эта тактика применялась не только в Сирии и Ираке, но и в Афганистане, где США неоднократно наносили удары по мирным жителям и по таким же мирным объектам, в том числе и по мечетям.

«Все это объяснялось тем, что там скрываются боевики, но тем не менее мирные жители гибли. Это, увы, исторически сложившаяся тактика американских военных. Здесь можно также вспомнить историю Второй мировой войны, например, совершенно не нужные с военной точки зрения удары по Дрездену, а также Хиросима и Нагасаки. Что касается удара по мечети в Ас-Сусе, то действительно, были сообщения американцев, что эта мечеть использовалась в качестве штаба «Исламского государства». Боевики действительно иногда используют такие объекты как мечети в качестве опорных пунктов, а иногда и штабов. Но, когда подтверждена гибель десятков мирных жителей, речь идет не о том, что это был какой-то военный объект террористов, а действительно мечеть, где собирались гражданские», — рассказал Борис Долгов.

По мнению эксперта, говорить о том, что удар по Ас-Сусе был какой-то ошибкой, не приходится, поэтому совершенно естественно, что сирийское правительство привлекает внимание мировой общественности к этому и подобным военным преступлениям США. От Соединенных Штатов надо требовать прекращения таких действий, и ставить этот вопрос в международных организациях.

«Цели Соединенных Штатов в сирийском конфликте — это не уничтожение «Исламского государства» в Сирии и регионе. С самого начала сирийского конфликта американская администрация заявляла о том, что законно избранное руководство Сирии нелегитимно, что президент Сирии Башар Асад якобы ведет войну против своего народа, и главная цель Соединенных Штатов в этой стране была именно устранение неугодного для США руководства Сирии. И это главная цель. Не уничтожение ИГИЛ, не борьба с боевиками, а именно смена правительства», — уверен собеседник ФАН.

И если посмотреть на ситуацию с этой точки зрения, все станет ясно. Эксперт подчеркнул, что американцы поддерживали абсолютно все силы, которые боролись против сирийской армии и сирийского руководства. В том числе вооруженные исламистские группировки, да и сам ИГИЛ. Были сообщения о том, что США завуалировано помогают им, что подтверждали и российские, и сирийские военные.

«Допустим, самолеты в США сбрасывали оружие якобы для своих союзников в лице курдских формирований или «умеренной» оппозиции, а на самом деле, это оружие попадало в руки ИГИЛ. Использование «Исламского государства» для реализации американских целей — это, увы, тактика Соединенных Штатов в Сирии. Поэтому американцы и не спешат уничтожать боевиков ИГИЛ, поскольку это сила борется против руководства Сирийской Арабской Республики. Поэтому мы знаем, что на тех военных базах, которые созданы США, например, в Ат-Танфе, формируются отряды боевиков, среди которых есть бывшие боевики «Исламского государства». Это тоже факты, которые становятся достоянием общественности. ИГИЛ помогает США осуществлять их цели», — подытожил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.