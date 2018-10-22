Баланс восстановим: Песков рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД

Москва, 22 октября. В Кремле назвали возможным ответом на выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) принятие мер по восстановлению военного баланса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что «слом положений» данного соглашения заставляет российскую сторону принимать меры по обеспечению собственной безопасности.

Песков пояснил, что слом ДРСМД — это означает, что Вашингтон «не только завуалированно, но и напрямую приступает к созданию систем, запрещенных договором».

Пресс-секретарь главы РФ отметил, что российская сторона не может оставить этот шаг США без ответа.

«Необходимы действия со стороны других стран, в данном случае России, по восстановлению баланса в этой области», — резюмировал он.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как РФ, по его мнению, якобы не соблюдает данное соглашение.