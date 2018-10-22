Российские операторы тестируют SIM-карты стандарта NB-IoT

Москва, 22 октября. Российские операторы проводят тестирование специальных SIM-карт, которые будут использованы на устройствах стандарта NB-IoT.

Тестирование уже запущено в 16 российских городах. Были разработаны три формата карт — обычные, SIM-чипы для небольших устройств, а также термо SIM-карты, которые используют в технике, работающей в экстремальных условиях.

Российский оператор МТС намерен до конца года запустить этот проект в городах-миллионниках. Отмечается, что после првоедения тестирования оператор разработает специальный тариф для NB-IoT, передает «Коммерсант».

Об использовании этих SIM-кар сообщили и в компании «МегаФон». В организации пояснили, что уже предоставляют тарифы по этой технологии для предпринимателей. Представители оператора «Вымпелком» также заметили, что уже предлагает для NB-IoT специальные SIM-карты.

Подчеркивается, что, по данным статистики, на данный момент на территории России работают уже 13 миллионов SIM-карт интернета вещей. Операторы добавили, что прорывом в этом направлении стало бы использование eSIM, однако на данный момент они запрещены на законодательном уровне в России, потому операторы вынуждены создавать физические SIM-карт для NB-IoT.