Hyundai Creta к 2021 году станет семиместным

Сеул, 22 октября. Компания Hyundai в 2020 году презентует второе поколение кроссовера Creta. К 2021 году новинка станет доступна в семиместной модификации.

Отмечается, что Hyundai Creta будет выполнена в фирменном узнаваемом дизайне южнокорейского флагмана. В салоне автомобиля также появится «парящий» сенсорный экран, предусмотренный как часть информационно-развлекательного комплекса.

Как пишет издание Autocar, кроссовер будет доступен в модификации с 1,5-литровым бензиновым двигателем и турбодизелем такого же объема. Более точные характеристики автомобиля пока не раскрываются.

Отметим, что в Индии, Китае и Бразилии рестайлинговая версия Hyundai Creta уже продается. Модификация отличается от российской версии переработанными бамперами, решеткой радиатора и противотуманными фарами.

По данным СМИ, второе поколение Creta будет презентовано, в первую очередь, на рынках Китая и Индии.