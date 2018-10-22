Известный блогер рассказал о «войне» со спонсорами гива

Москва, 22 октября. Известный блогер Юрий Кузнецов обвинил спонсоров гива — способ продвижения аккаунта в социальной сети Instagram — в попытке прославиться на его имени. Однако другая сторона конфликта утверждает, что Кузнецов не выполнил свои обязательства и не возвращает полученные за работу средства.

Один из типов гивы предполагает, что популярная личность публикует на своей странице посты с призывом принять участие в конкурсе. Звезда призывает своих подписчиков подписаться на всех спонсоров, которых может быть от десяти до 40. Подписавшись на все аккаунты, пользователь становится участником розыгрыша призов от спонсоров.

По словам Кузнецова, обещанный прирост должен был составить 150 тысяч человек, на конкурсный аккаунт подписались 105 тысяч, а на спонсоров — 75 тысяч. Блогер заявил, что «спонсоры», не получив обещанного результата, начали в ультимативной форме угрожать заявлениями в полицию.

«Когда мы с ними переписывались, не было никакого уговора о возврате денег. Если он бы был, то можно было бы о чем-то говорить», — цитирует телеканал «360» блогера.

Другая сторона конфликта — спонсоры — рассказали другую версию событий. Блогер обещал увеличить число подписчиков на 100 тысяч, однако уже в середине конкурса стало понятно, что ему это не под силу, сообщил портал Starhit. Кузнецову заплатили за привлечение подписчиков восемь миллионов рублей. Теперь же спонсоры рассчитывают, что заблокировавший их блогер выйдет с ними на связь и вернет деньги, в противном случае они намерены обратиться в полицию.

«По поводу восьми миллионов — бред полнейший. Были конкурсы, были победители», — заявил Кузнецов.

По словам блогера, полученный в ходе конкурса прирост — хороший результат — «четыре балла из пяти». Кузнецов предложил недовольным сделать скидку на следующие конкурсы. Однако, рассказал блогер, на его YouTube-канал «напали» и стали накручивать дислайки, написали заказные статьи, «начали со мной воевать».