Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

«Не без ошибок»: глава Федерации фигурного катания оценил результаты Гран-при

74
0 Оставить комментарий

«Не без ошибок»: глава Федерации фигурного катания оценил результаты Гран-при

Москва, 22 октября. Выступления российских фигуристов на первом этапе Гран-при в США не обошлись без ошибок, однако это только старт сезона, считает президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Первое место в первом этапе Гран-при заняла российская пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов, второе место досталось еще одной паре из России Алиса Ефимова — Александр Коровин. В одиночных соревнованиях российские спортсмены Сергей Воронов и Софья Самодурова стали третьими.

«Результаты все видели, результаты хорошие. Конечно, это первый этап, поэтому катание у всех фигуристов не без ошибок. Это старт сезона», — рассказал Горшков в комментарии телеканалу «360».

По словам Горшкова, делать вывода пока рано, однако спортсмены показали достойные результаты. Горшков отметил 16-летнюю Самодурову, для которой это было первое выступление на взрослом уровне.

Второй этап Гран-при пройдет в Канаде с 26 по 28 октября. Лучшие пары по итогам шести этапов выступят в финале в Ванкувере.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое