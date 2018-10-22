«Не без ошибок»: глава Федерации фигурного катания оценил результаты Гран-при

Москва, 22 октября. Выступления российских фигуристов на первом этапе Гран-при в США не обошлись без ошибок, однако это только старт сезона, считает президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Первое место в первом этапе Гран-при заняла российская пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов, второе место досталось еще одной паре из России Алиса Ефимова — Александр Коровин. В одиночных соревнованиях российские спортсмены Сергей Воронов и Софья Самодурова стали третьими.

«Результаты все видели, результаты хорошие. Конечно, это первый этап, поэтому катание у всех фигуристов не без ошибок. Это старт сезона», — рассказал Горшков в комментарии телеканалу «360».

По словам Горшкова, делать вывода пока рано, однако спортсмены показали достойные результаты. Горшков отметил 16-летнюю Самодурову, для которой это было первое выступление на взрослом уровне.

Второй этап Гран-при пройдет в Канаде с 26 по 28 октября. Лучшие пары по итогам шести этапов выступят в финале в Ванкувере.