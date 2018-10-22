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Бунт на железной дороге: возмущенные киевляне заблокировали электричку

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Бунт на железной дороге: возмущенные киевляне заблокировали электричку

Киев, 22 октября. Киевляне вышли на железнодорожные пути, заблокировав движение электрички. Таким образом украинцы выразили протест из-за регулярных опозданий транспорта и нехватки вагонов в составах.

О причинах бунта написали сами возмущенные жители Украины на своих страницах в соцсетях.

«Поймите, нас задолбало, — объявила Мария Витязь на своей странице в Facebook. — Жители Троещины заблокировали железнодорожные пути с требованием добавить вагоны к утреннем составу городской электрички».

И, действительно, на опубликованных в Сети фотографиях видно, что четыре вагона, входящие в состав, не могут вместить в себя всех пассажиров. Многие украинцы не смогли сесть в электричку, а некоторые из них даже решили ехать на вагонах сзади.  

Уточняется, что движение транспорта было остановлено в 8.15 по местному времени. На место акции протеста представители «Киевпасстранс» вызвали полицию.

Бунт на железной дороге: возмущенные киевляне заблокировали электричку

Спустя чуть менее часа движение было возобновлено. Митингующие покинули железнодорожные пути.

В «Киевпасстрансе» заверили, что задержки в движении электричек происходят не по их вине. По их словам, причина кроется в инфраструктуре, принадлежащей «Юго-Западной железной дороге».

«Приоритетность в работе колеи предоставляется железной дороге и ее поездам, — приводят слова представителей компании украинские СМИ. — Поэтому некоторые поезда городской электрички опаздывают не по причине, что машинист не вовремя выехал, а по причине того, что стрелки, которые переключаются на пути, они переключаются с приоритетностью для скоростных поездов. Все эти поезда курсируют по одной колее».

Кроме того, в «Киевпасстрансе» добавили, что обычно в составах шесть или четыре вагона. В компании признали, что одного вагона утром 22 октября не хватало.

«А да, мы об этом не сообщали, потому что произошла внезапная поломка», — заявили в организации.

Автор: Катерина Иванова
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