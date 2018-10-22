В Киеве не смогли завершить следственный эксперимент по «евромайдану»

Киев, 22 октября. Следственный эксперимент по делу о стрельбе на улице Институтской в Киеве в ходе «евромайдана» невозможно завершить, пока руководство города не перенесет временный мемориал погибшим. Об этом рассказал глава департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Гордатюк.

Ранее суд в Киеве постановил провести следственный эксперимент на Институтской. Стрельба на этой территории произошла 18–20 февраля 2014 года. На данный момент в гибели участников митинга обвиняют специальное подразделение «Беркут», которое противостояло радикалам в украинской столице.

Как подчеркнул Горбатюк на брифинге, если бы временный мемориал был бы перенесен, то можно было бы говорить о завершении следственного эксперимента. Он подчеркнул, что специалисты сегодня не могут попасть на территорию.

Он напомнил, что в июле генеральная прокуратура попросила администрацию Киева перенести временный мемориал, при этом родственники погибших дали свое согласие на перенос.