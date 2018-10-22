Фекалии в подвалах и огородах: жители города Петров Вал борются за чистый воздух и воду

В городе Петров Вал в Волгоградской области более полугода не могут справиться с последствиями крупной канализационной аварии. По словам местных жителей, с февраля 2018 года администрация города и района приняли решение не ликвидировать аварию, а направить канализационные стоки в овраг рядом с валом, который строил Петр I, пытаясь соединить Дон и Волгу. От решения администрации пострадали жители, которые получили неприятный запах, грязную воду и фекалии, выливающиеся из колодцев.

Активисты требуют провести проверку по факту халатного отношения со стороны администрации района и области, а также мэра города Петров Вал Елены Береговой, которая, по их словам, не фиксировала нарушения и запугивала жителей увольнениями с работы в случае появления жалоб в вышестоящие инстанции. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Не знаю, как им верить?»

Зимой 2018 года на линиях канализации в городе Петров Вал произошла крупная авария в районе улицы Гагарина и улицы Крупской. Для решения коммунальной проблемы администрация города приняла решение перенаправить все канализационные стоки в овраг. Как отмечают местные жители, овраг, с помощью которого русский царь Петр Первый пытался соединить между собой реки Волгу и Дон, теперь заполнен нечистотами.

Как рассказала активистка Наталья Золотухина, в непосредственной близости от оврага находятся десятки частных домов, где проживают беззащитные пенсионеры. За короткий промежуток времени овраг наполнился до краев и начал очень сильно вонять. Пострадали огороды местных жителей.

«Я приехала в город Петров Вал в мае 2018 года, когда на улице стояла достаточно теплая погода и это озеро зловонно воняло, так что на улице Дзержинского дышать было спокойно невозможно! Разобравшись в ситуации, я обратилась на прямую линию к президенту Владимиру Путину с данным вопросом, и мое обращение было зафиксировано и направлено в администрацию Волгоградской области. Я получила письмо за подписью мэра города Береговой о том, что до конца июля данную аварию устранят, а озеро откачают», — сообщила Золотухина.

Наталья отметила, что в июле она вновь посетила город — и проблема оставалась нерешенной. Проживающие рядом с озером нечистот пенсионеры были вынуждены в дневное время не выходить на улицу.

«В ночное время, когда земля остывала, вонь становилась еще сильнее. У моего деда начались сильнейшие головные боли от отсутствия свежего воздуха», — посетовала собеседница ФАН.

Активистка отметила, что на повторные письма в администрацию президента, которые спускают на уровень местной власти, она получала формальные отписки, содержащие текст, ранее подготовленный главой города Еленой Береговой. Оригинальностью ответы не блистали: с каждым ответом на обращение менялись лишь сроки.

«Все время обещают: «все у нас заменено, заменят, если деньги выделят, все у вас сделают». Бестолковый разговор на пустом месте. Это экологическая катастрофа. Дни летят, все «делаем», — рассказала местная жительница Ольга.

По словам Ольги, неделю назад после состоявшейся встречи с главой города власти предприняли некоторые шаги для урегулирования ситуации — начали откачивать нечистоты. В какой-то момент показалось, что запах «ушел» — но уже на выходных «аромат» вернулся обратно.

«Я понимаю, что все это — не скоро и не быстро. Но начинать-то надо уже сейчас. Сначала был полный ад. Люди берут воду из колодцев, кто живет рядом, а вся отрава туда ушла. Как там можно дышать? На встрече глава в этот раз не обозначила сроки. До этого говорила — до 1 сентября. Потом до 1 октября. Сказали, что починили все. Но теперь снова все льется по-новому. Я не знаю, как им верить», — возмущается женщина.

«Денег нам никто не обещает»

В одном из последних письменных ответов на обращения жителей глава администрации городского поселения Петров Вал Елена Береговая отметила, что администрация на протяжении длительного промежутка времени за счет собственных средств производит работы по приведению в надлежащее состояние сетей водоснабжения и водоотведения.

Чиновница сообщила, что для полного восстановления работоспособности сетей канализации на аварийном участке необходимо провести замену около 100 метров трубы в связи с полным выходом ее из строя. Береговая заверила жителей, что принимаются все возможные меры по приобретению необходимых материалов и замене аварийного участка. Планируемый срок завершения восстановительных работ был намечен на июль 2018 года. Отметим, что к октябрю аварийный участок так и не был восстановлен.

«У нас сейчас денег на ремонт нет. Область нам сейчас не обещает, так как ранее выделила деньги на замену водовода. Денег нам никто не обещает и порядок на сегодня таков, — заявил первый заместитель главы администрации Камышенского района Алексей Самсонов. — Ситуация близка к ЧС. Но мы видим на сегодня, что вопрос без замены можно решить».

Замглавы администрации района также сообщил, что они могут составить акты и смету на проведение ремонтных работ — но только при условии выделения денег из областного бюджета. И обычно, как сообщают жители, администрация приступает к своей работе после реакции профильных ведомств на жалобы горожан.

Так, 16 октября 2012 года сотрудники прокуратуры Камышинского района Волгоградской области совместно с управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области провели проверку по факту соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям питьевой воды, поставляемой в жилые дома города Петров Вал. Пробы воды системы питьевого водоснабжения показали, что в ряде многоквартирных домов вода по санитарно-гигиеническим показателям (повышенная мутность, превышение содержания железа) не соответствует требованиям санитарных правил.

Прокурорской проверкой установлено, что одной из основных причин ненадлежащего качества воды является изношенность водопроводных сетей на территории городского поселения Петров Вал. По данным ведомства, некоторые участки водопровода имеют изношенность более 86% и требуют замены. По результатам проверки прокурором Камышинского района в Камышинский городской суд предъявлено исковое заявление о понуждении администрации городского поселения Петров Вал к замене изношенных участков водопроводных сетей общей длиной около 3000 метров.

«В городе Петров Вал сложилось много проблем. У нас сейчас одна скважина остановилась. Мы будем решать вопрос с областью. С водоводом проблема. Проблема с канализацией не была для нас неожиданной. Ежегодно ставили вопрос, так как проблемы не только с трубой канализации — еще с канализационными насосными станциями и очистными сооружениями. Пока область не находит ресурсов, чтобы решать вопрос емко», — объяснил Самсонов.

В разговоре с активистом он отметил, что глава города не докладывала о проблеме губернатору — для этого есть профильный комитет ЖКХ и заместители мэра.

Все городские сети полностью изношены

В начале октября специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора и представители местной администрации под предводительством координатора центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ по Волгоградской области Давида Макяна посетили с рабочей поездкой жителей города Петров Вал. Как отметили в ОНФ, сигнал о бедствии к ним поступил «стихийным образом» и требовал незамедлительной реакции.

«Что мы видели? Все городские сети полностью изношены. Практически от каждого колодца до колодца — засор. Фекалии вытекают через переполненные колодцы. Сейчас там огромное озеро уже. Вонь стоит — рядом находиться нельзя. В паре метров уже частные жилые дома. У некоторых людей вся эта жижа в подвалах, в огородах стоит», — рассказал Давид Макян.

Специалисты профильных ведомств составили совместный акт при участии главы города. Комитет природных ресурсов вынесет повторное предписание. Если местные власти вновь не устранят проблемы с канализацией, то комитет выйдет с требованием в суд. Особый акцент уделяют финансированию из местного бюджета.

«Мы будем обращаться в областную администрацию, чтобы они помогли и выделили финансы. Потребуется приблизительно 5 миллионов рублей. Для Камышенского района Волгоградской области это огромная сумма. Свободных 100 тысяч рублей даже не найти, чтобы светильники поехать поменять. Ездили по двум направлениям. Были жалобы, что город полностью не освещен: дорога к школе и поликлинике остались без света. Нами также написаны обращения и по этому вопросу», — сообщил собеседник ФАН.

Примечательно, что ранее прокуратура Камышенского района Волгоградской области уже интересовалась вопросом освещения и пролила свет на данную проблему. В марте 2018 года решениями арбитражного суда Волгоградской области удовлетворены иски прокуратуры региона о признании недействительными двух муниципальных контрактов на техническое обслуживание, текущий ремонт сетей уличного освещения и на выполнение работ по замене светильников.

Результаты прокурорской проверки показали, что данные контракты были заключены между администрацией городского поселения Петров Вал и ООО «Энергомонтаж». Удивительным для ведомства оказалось то, что руководитель заказчика — глава городского поселения Петров Вал Елена Береговая — одновременно является председателем единой комиссии по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Петрова Вала — а единственный учредитель ООО «Энергомонтаж» Побелянский Андрей Анатольевич, обладающий 100% доли в уставном капитале компании, состоит с ней в браке.

Прокуратура оспорила заключенные муниципальные контракты, так как при заключении сделок имело место наличие конфликта интересов, что является прямым нарушением требований Федеральных законов «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О защите конкуренции».

По словам представителя ОНФ Давида Макяна, сотрудники местной администрации пытались сдерживать городские проблемы, чтобы дальше района информация об этом не уходила, и справиться самостоятельно.

«К зиме это не наладится. Единственное, что удалось сделать — найти очистные машины, которые пытаются прочистить канализационные сети. Модернизированные машины находятся в 200 км в Волгограде в распоряжении компании «Концессии водоснабжения», которая взяла в эксплуатацию эти сети. Бесплатно никто делать не готов», — резюмировал Давид Макян.

Инициативная группа жителей Петров Вала намерена и дальше бороться за свои права на достойную жизнь и возможность дышать чистым воздухом. На данный момент ответы из Генеральной прокуратуры РФ и природоохранной прокуратуры Волгоградской области активистам еще не пришли.

Редакция Федерального агентства новостей направила официальный запрос в правительство Волгоградской области с просьбой прокомментировать действия администрации городского поселения Петров Вал и обратить внимание на проблемы горожан и их претензии к руководству города.