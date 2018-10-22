«Спартак» объяснил отставку главного тренера Карреры

Москва, 22 октября. Игра московского футбольного клуба «Спартак» и показанные им результаты в текущем сезоне свидетельствуют о том, что тенденции к улучшению ситуации нет, что и стало одной из причин ухода в отставку главного тренера команды Массимо Карреры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

«Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю «красно-белых», став одним из творцов долгожданного чемпионства», — подчеркивается в сообщении «Спартака».

Отмечается также, что несмотря на приложенные усилия, итоги прошлого сезона оказались неудовлетворительны, ни одна из поставленных задач не была до конца выполнена.

О том, что итальянец покинул пост главного тренера московского футбольного клуба, стало известно в понедельник, 22 октября. Он возглавил команду в 2016 году, напоминает «Газета.ru». Совет директоров «Спартака» был неудовлетворен результатами команды за прошлый сезон, в связи с чем было принято решение освободить итальянца от занимаемой должности.

В минувшее воскресенье, 21 октября, «Спартак» уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3. По итогам 11 встреч чемпионата России «красно-белые» занимают шестую строчку в таблице.