Россия разрушила однополярный миропорядок США — The National

Россия разрушила однополярный миропорядок США, сообщают западные СМИ. Федеральное агентство новостей представляет перевод стати «The post-World War Two nuclear world order is broken» («Послевоенный ядерный миропорядок разрушен»), опубликованной изданием The National.

Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) с Россией. Соглашение, достигнутое странами в 1987 году, предусматривало ликвидацию целого класса вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и малой дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. Проще говоря, это такое оружие, которое позволяет нанести первый удар, лишив противника возможности атаковать в ответ. Развертывание такого оружия сильно дестабилизирует ситуацию на мировой арене, поскольку оно значительно сокращает время на принятие и обдумывание политических и военных решений.

Возможно, Россия, объявив о разработке сверхзвуковых крылатых ракет и развертывании ракетных пусковых установок «Искандер-М», способных отправлять ядерные боеголовки к целям на расстоянии до 500 км, преступила некоторые ограничения. Однако в этой новой гонке ядерных вооружений все первые шаги были сделаны именно США.

В 2002 году Джордж Буш вывел США из Договора о противоракетной обороне (ПРО), заключенного с Советским Союзом. Буш хотел, чтобы новое поколение американских ракет было способно сбивать северокорейские и иранские ракеты. Но он также хотел сделать предупреждение Китаю и России. Барак Обама продолжил эту политику, разрешив развертывание новой американской системы противоракетной обороны «Иджис» в Румынии и Польше. Это был прямой вызов Кремлю, а не Тегерану.

Смысл договора по ПРО 1972 года заключался в том, что если кто-то способен уничтожить ракеты противника, у других может возникнуть соблазн нанести первый удар, поэтому необходим дополнительный сдерживающий фактор. Договор утратил свою силу, и Владимир Путин осознал, что России необходимо дать ответ на развертывание систем ПРО Америки.

Почему Трамп объявил, что он планирует выйти из очередного договора? Отчасти это трюк, необходимый ему накануне промежуточных выборов в США. Отчасти ему нужно отвлечь внимание средств массовой информации от его поддержки Саудовской Аравии в то время, когда мир потрясен жестоким убийством Джамала Хашукджи. Кроме того, Трамп давно заявляет о необходимости наращивания ядерного потенциала США, и ему выгодно заявить, что Россия первая начала гонку ядерных вооружений.

В прошлом году ВВС США заключили контракты с Lockheed Martin и Raytheon на разработку сверхзвуковой крылатой ракеты большой дальности. Если американские бомбардировщики-невидимки будут оснащены такими ракетами, они смогут подавить оборону противника при первом ударе.

Внимание мировой общественности было сосредоточено на усилиях Северной Кореи и Ирана по приобретению ядерного потенциала. По правде говоря, эти страны практически не представляют никакой угрозы. Американские, японские и израильские системы ПРО смогут легко отразить атаки изгоев.

Реальная опасность для человечества — это экономическое и военное противостояние Америки и Китая. Угрозы США в адрес России служат лишь способом напомнить Пекину о решимости США оставаться глобальным гегемоном.

Сегодня мы видим постепенное разрушение миропорядка, сформировавшегося после Второй мировой войны под американским господством.

Созданию этого миропорядка в свое время поспособствовали два события. Во-первых, великие европейские империалисты оказались истощены и бессильны в 1945 году, а американский капитализм извлек огромную выгоду из глобального военного конфликта. Америка разбогатела на войне и заставила европейские державы принять руководство США в холодной войне против сталинской России и Китая. Во-вторых, установлению однополярного миропорядка поспособствовало распространение сталинизма в Китае и Восточной Европе. На протяжении большей части холодной войны коммунистический Восток и капиталистический Запад публично рычали друг на друга, но в частном порядке согласились не вмешиваться в сферы интересов друг друга.

Лишь кубинский ракетный кризис угрожал развязать ядерный армагеддон, однако вскоре после него обе стороны решили объединить усилия, чтобы достичь перемирия. На протяжении 1980-х годов Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер были рады «иметь дело» с Михаилом Горбачевым и подписывать различные договоры о ядерном разоружении.

Какова же ситуация сегодня? Экономическая и политическая гегемония в США была подорвана ростом китайского капитализма и заново набравшейся сил Европой. Как это ни парадоксально, конец сталинизма способствовал распространению капитализма за счет резкого роста экономической конкуренции, что в итоге привело к дестабилизации мирового порядка. Торговые войны Трампа являются одним из политических проявлений этого соревнования. Наращивание ядерного потенциала является еще одним его следствием.

Мы отчаянно нуждаемся в новом движении за мир, которое поможет противостоять развертыванию ядерного оружия первого удара. Преемники Трампа, Си и Путина должны будут создать новый блок, который не даст миру сгинуть в ядерном пепле. Необходимо срочно начать работу над сохранением мира.