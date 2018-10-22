Лучший ответ на угрозы США: эксперты оценили поставку новых С-400 в ВС РФ

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в рамках гособоронзаказа передал министерству обороны Российской Федерации очередной полк установок зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Сообщение об этом распространила пресс-служба концерна. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, расчеты Воздушно-космических сил с задачей справились отлично. Специалисты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения», — объявили в пресс-службе.

«Гражданам важно знать, что они в безопасности»

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что армия России постоянно получает новую технику, в том числе и системы С-400. Это «очень отрадно», подчеркнул эксперт, так как «гражданам важно знать, что они в безопасности».

«Но важен тут и другой аспект — гуманитарный. На мой взгляд, России на сегодняшний день удалось преодолеть несколько весьма негативных явлений, которые касались взаимоотношений общества и армии. Первое — удалось преодолеть представление о Вооруженных силах России как о слабом государственном институте. Вспоминаются 1990-е годы, когда солдаты были голодные, в рваной одежде и терпящие поражения в Чечне. Также удалось победить дедовщину, хотя эта проблема вообще казалась абсолютно нерешаемой.

И главное — удалось преодолеть отчуждение армии и общества. Есть такое понятие, как «афганский синдром». Это когда армия одерживает военные победы, но среди граждан к ней негативное отношение. Вот эта ситуация была полностью побеждена в Сирии», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, сейчас россияне хотят служить в армии, туда не боятся отдавать своих детей, а Вооруженные силы считаются не только надежным защитником, но и хорошей школой воспитания. И когда в армию поступают новые образцы техники, это укрепляет не только обороноспособность, но и авторитет армейской службы у молодежи.

Лучший ответ на угрозы США

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что программа перевооружения частей и подразделений отечественной армии выполняется — и это «лучший ответ на угрозы США» выйти из договора по РСМД, на размещение военных баз НАТО у границ нашей страны, на провокационные планы военных учений в российских территориальных водах.

Современная техника при наличии подготовленных и способных ее качественно обслуживать специалистов — залог того, что никому не захочется атаковать Россию — ни американцам, ни украинцам. Поэтому усиление обороноспособности РФ в данном контексте можно только приветствовать.