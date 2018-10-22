Дело Хашукджи не повлияло на отношения России и Саудовской Аравии — Богданов

Москва, 22 октября. Ситуация с журналистом Джамалем Хашукджи не повлияла на подготовку контактов на высшем уровне между Москвой и Эр-Риядом. Об этом заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Он рассказал, что российская межведомственная делегация проводила встречи на высоком уровне с представителями Саудовской Аравии.

«Что касается этого дела [убийство Хашукджи], оно нашумевшее, но надо подождать итогов расследования», — отметил Богданов.

Напомним, колумнист Washington Post Джамаль Хашукджи пропал 2 октября в Стамбуле. Последний раз его видели входящим в посольство Саудовской Аравии. 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели журналиста. Генпрокурор страны заявил об аресте 18 человек по факту убийства Хашукджи.

Ранее журналисты Reuters написали со ссылкой на источник, что Хашукджи «случайно задушили» во время беседы в консульстве. По информации издания 15 человек, прибывших из Саудовской Аравии, должны были уговорить журналиста покинуть страну. Когда мужчина стал кричать, ему якобы зажали рот, но не рассчитали силы и задушили журналиста.

Британия, Франция и ФРГ потребовали от Эр-Рияда прояснить обстоятельства гибели Хашукджи.