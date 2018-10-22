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В России упростили возврат прав водителям, пойманным на «пьяном» вождении

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В России упростили возврат прав водителям, пойманным на «пьяном» вождении

Москва, 22 октября. Правительство России внесло изменения в правила возврата водительских прав после вождения автомобиля в пьяном виде, выезда на встречную полосу и значительного превышения скорости.

Постановление правительства уже вступило в силу. Теперь вернуть права после перечисленных нарушений станет проще.

Отмечается, что ранее лишенному прав водителю было необходимо предоставить медицинскую справку. Кроме того, специалисты проверяли, все ли штрафы он оплатил. Эти правила остаются в силе.

В России упростили возврат прав водителям, пойманным на «пьяном» вождении

Однако осужденных по статьям уголовного кодекса теперь будут проверять только на те теоретические знания, которые касаются ПДД. А значит отпадает необходимость в  проверке знаний, которые касаются первой медицинской помощи, устройства автомобиля, а также основ законодательства, пишет «ФедералПресс».

Автор: Катерина Иванова
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