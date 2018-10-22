Богданов встретится с замглавы МИД Ирана в Москве
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Москва, 22 октября. Заместитель главы дипломатического ведомства Ирана Хосейн Ансари в предстоящий вторник посетит Москву и проведет консультации в российском МИД. Об этом рассказал журналистам заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.
«Ансари будет через несколько дней здесь, будут консультации в МИД», — указал российский дипломат.
Богданов также уточнил, что у него планируется встреча с иранским коллегой.
Как сообщала «Газета.Ru», ранее Богданов обсудил с делегацией израильского МИД ситуацию в Сирийской Арабской Республике.