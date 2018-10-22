Переговоры Патрушева с Болтоном начались в Москве

Москва, 22 октября. Переговоры главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона начались в российской столице. Об этом сообщили в Совбезе РФ.

Ранее в МИД РФ сообщили, что ожидают получить от помощника американского президента внятные объяснения о дальнейших действиях Вашингтона по договору о ракетах средней и меньшей дальности. Президент США Дональд Трамп анонсировал выход Штатов из Договора о РСМД.

На прошлой неделе в Совете безопасности России сообщали, что в Москве идет подготовка к встрече Патрушева с Болтоном. Сам советник американского президента заявлял, что своей главной целью встречи с главой Совбеза РФ считает продолжение диалога президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, начатого ими в Хельсинки в июле этого года.