Названа дата первого пуска ракеты «Союз-ФГ» после аварии на Байконуре

Москва, 22 октября. Первый пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» после аварии, произошедшей на космодроме Байконур 11 октября при старте корабля «Союз МС-10», произойдет 18 ноября. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, запланирован запуск грузового корабля «Прогресс МС-10».

«Старт «Союза-ФГ» предварительно запланирован на 18 ноября», — сообщил источник ТАСС.

Напомним, авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла во время запуска корабля к Международной космической станции. На борту «Союз МС-10» находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Экипаж принял решение катапультироваться. Капсулу с космонавтами обнаружили спасатели в Карагандинской области. Экипаж «Союза» не пострадал. Отметим, что это первая авария при запуске пилотируемого корабля за последние 35 лет.