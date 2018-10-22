Россия доказала, что мир многополярен: Клинцевич прокомментировал готовность РФ сотрудничать с ЦАР

Россия планирует и дальше содействовать политическому урегулированию кризиса в Центральноафриканской Республике, об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«Да, конечно [готовы помогать в политическом урегулировании]. Мы участвовали в целом ряде встреч, которые проводились в Хартуме. Есть так называемая Хартумская декларация, и мы содействовали успеху этой встречи, там были наши представители», — заявил дипломат.

По его словам, свои действия отечественная сторона полностью координирует с легитимно избранным правительством ЦАР.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что все должны понимать, что Россия вернулась в мировую политику.

«Россия, не претендующая ни на какие лавры супердержавы, еще раз доказала, что мир многополярен. И в этом многополярном мире существуют интересы и других стран, а не только Соединенных Штатов. Да, к сожалению для США, Россия смогла доказать, что Соединенные Штаты не сверхдержава, что весь мир не будет действовать, руководствуясь исключительно интересами Америки», — говорит член высшей палаты парламента.

По словам собеседника агентства, он полностью доверяет специализированным государственным учреждениям, в данном случае — министерству обороны и министерству иностранных дел, которые курируют оказание дипломатической и военной помощи ЦАР.

«Они прекрасно понимают, в каком формате Россия должна присутствовать в ЦАР, в чем заключаются наши интересы, как они могут в дальнейшем развиваться с точки зрения экономического, военно-технического аспектов. Это очень важные вещи. Если будут приняты какие-то решения правильного позиционирования России в Африке, то обе палаты парламента их поддержат. Россия всегда присутствовала в Африке», — констатировал Франц Клинцевич.

Сенатор также подчеркнул, что у России есть в Африке собственные интересы, и Соединенным Штатам придется с ними считаться.

Напомним, ранее стало известно, что Россия и Центральноафриканская Республика подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Подробности документа раскрыты не были. Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии ФАН предположил, что Россия может поставить в ЦАР свои вооружения. Кроме того, военный эксперт не исключил, что африканское государство попросит РФ предоставить военных специалистов для того, чтобы обучить армию пользоваться современным российским оружием.