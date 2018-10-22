Кудрин оценил возможность торговли с Европой за рубли

Санкт-Петербург, 22 октября. Россия в ближайшие 20 лет не сможет перейти на торговлю с Европой за рубли, поэтому в настоящий момент необходимо сохранять в балансе большой объем конвертируемой валюты, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, тема дедолларизации в настоящий момент звучит спекулятивно. Европа является ключевым партнером России по импорту, торговать с Европой в национальной валюте не представляется возможным. Именно поэтому России нужно иметь большой объем конвертируемой валюты, относящейся к мировому резерву.

«Наш экспорт ограничен, им ограничивается будущий масштаб взаимных расчетов в национальных валютах. Поэтому в обозримый период, ближайшие лет 20, нужно понимать, что большая часть нашей торговли будет осуществляться за мировую конвертируемую валюту», — заявил Кудрин.

Также глава Счетной палаты подчеркнул, что юань не является конвертируемой валютой, «за юань нам тоже мало что продадут».

В последние время Россия существенно сокращает вложения в американские гособлигации, в настоящий момент России принадлежит 14,9 млрд долларов – это минимум с 2007 года. Первую строчку в списке держателей американских гособлигаций по-прежнему занимает Китай.

Эксперт Владимир Соловейчик в комментарии Федеральному агентству новостей подчеркнул, что средства могут быть направлены в отечественную экономику.