Орешкин рассказал о работе правительства над «смягчением» роста цен на бензин

Санкт-Петербург, 22 октября. Правительство РФ находится в поиске возможных путей для «смягчения» роста цен на бензин в 2019 году. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин во время XVII Форума стратегов.

По его словам, работа по данному вопросу ведется совместно с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком. Как отметил Орешкин, на регулярной основе проводятся совещания, главной темой которых становятся различные аспекты проблемы, связанные с динамикой цен на бензин.

«Пытаемся найти решения, которые позволят «смягчить» динамику», — рассказал он.

Напомним, ранее стало известно, что цены производителей на автомобильный бензин в сентябре выросли на 10% по сравнению с показателями августа текущего года. Об этом сообщил Росстат, который опубликовал материал об индексе цен производителей промышленных товаров.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что правительство России приложит все усилия, чтобы смягчить и даже нивелировать повышение стоимости топлива в стране. При этом он отметил, что повышение акцизов может повлечь за собой рост цен на топливо.