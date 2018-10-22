«Мама помогает»: Саакашвили рассказал, как живет в Амстердаме

Амстердам, 22 октября. Бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал украинским журналистам, как ему живется в Амстердаме после лишения гражданства.

Саакашвили признался, что шиковать ему не приходится, есть финансовые трудности. Однако, по его словам, материально ему помогает мама, которая прилично зарабатывает.

«[Мама] зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне», — заявил политик журналистам телеканала «1+1».

Саакашвили пожаловался, что ведет скромный образ жизни, ездит на велосипеде и тратит около 400 евро в месяц. По его словам, в эту сумму входит и оплата коммунальных услуг, и уборка квартиры.

Кроме того, политик рассказал журналистам, как скучает по Украине и не растается со своим украинским паспортом, который является недействительным.

«Верю, что в будущем Украина станет великой европейской державой», — добавил он.

Примечательно, что беседу с журналистами Саакашвили вел на русском языке, сообщило «Утро.ру».

Напомним, Саакашвили лишили украинского гражданства летом прошлого года. Кроме того, ему запрещен въезд на территорию страны до февраля 2021 года.