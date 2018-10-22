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Путин поздравил с юбилеем худрука театра «Русская антреприза» Фурманова

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Путин поздравил с юбилеем худрука театра «Русская антреприза» Фурманова

Москва, 22 октября. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, народного артиста России Рудольфа Фурманова с 80-летним юбилеем. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин уточнил, что Фурманов посвятил жизнь служению искусству. Президент подчеркнул, что он известен интересными актерскими и режиссерскими работами, яркими литературными произведениями и «Русской антрепризой».

По мнению российского лидера, творчество народного артиста снискали ему высокое профессиональное и общественное признание. Путин пожелал Фурманову здоровья, успехов и вдохновения.

Напомним, Фурманов создал в постсоветской России первый негосударственный репертуарный театр с контрактной труппой. Он также основатель национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова.

Путин поздравил с юбилеем худрука театра «Русская антреприза» Фурманова

Автор: Алия Садыкова
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