Кудрин рассказал, как правительство смягчит рост цен на бензин

Москва, 22 октября. Правительство РФ сделает все возможное для смягчения роста цен на бензин. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он отметил, что повышение акцизов может повлечь за собой рост цен на топливо.

«Насколько я понимаю, правительство сейчас думает над тем, как смягчить такой рост», — сказал Кудрин.

Отметим, Кудрин не стал давать точную оценку роста цен в 2019 году из-за повышения акцизов. Глава Счетной палаты подчеркнул, что правительство приложит все усилия, чтобы смягчить и даже нивелировать повышение стоимости топлива в стране.

Ранее глава Минфина, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов исключил резкий рост цен на бензин в следующем году. Несмотря на рост акцизов, скачки цен на топливо не планируются, отметил он. Антон Силуанов также указал на то, что, по прогнозам Минфина, рост цен на бензин ожидается в рамках инфляции.