Богданов и президент Джибути обсудили борьбу с пиратством и терроризмом

Москва, 22 октября. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с президентом Джибути Исмаил Омар Гелле борьбу с терроризмом и пиратством, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Богданов посетил африканскую страну Джибути с рабочим визитом. Там он встретился с главой государства и министром иностранных дел и международного сотрудничества Махамудом Али Юсуфом.

В беседе стороны уделили внимание проблеме разблокирования конфликтов в регионе Африканского Рога, а также стабилизации ситуации в отношениях Джибути и Эритреи. Отмечалось, что кризис должен быть устранен с акцентом на баланс взаимных интересов.

Представители России и Джибути также подтвердили нацеленность стран на политический диалог и усиление координации государств в ООН и на других площадках.