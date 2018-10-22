Богданов и президент Джибути обсудили борьбу с пиратством и терроризмом
Москва, 22 октября. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с президентом Джибути Исмаил Омар Гелле борьбу с терроризмом и пиратством, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Богданов посетил африканскую страну Джибути с рабочим визитом. Там он встретился с главой государства и министром иностранных дел и международного сотрудничества Махамудом Али Юсуфом.
В беседе стороны уделили внимание проблеме разблокирования конфликтов в регионе Африканского Рога, а также стабилизации ситуации в отношениях Джибути и Эритреи. Отмечалось, что кризис должен быть устранен с акцентом на баланс взаимных интересов.
Представители России и Джибути также подтвердили нацеленность стран на политический диалог и усиление координации государств в ООН и на других площадках.
«При обмене мнениями по ряду аспектов международной и африканской повестки дня акцент был сделан на необходимости консолидации усилий в рамках эффективной борьбы с терроризмом, наркотрафиком и пиратством в Аденском заливе и северо-западной части Индийского океана», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве РФ.