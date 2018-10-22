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Ученые проанализировали два типа дружбы между людьми

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Ученые проанализировали два типа дружбы между людьми

Тель-Авив, 22 октября. Только половина из тех, кого принято считать друзьями, думают аналогичным образом. Об этом заявила группа ученых из Тель-Авивского университета и Массачусетского технологического института.

По данным экспертов, человек очень плохо разбирается в том, кто на самом деле является его другом. Исследователи провели несколько экспериментов и определили процент взаимных дружеских отношений и их влияние на поведение человека, сообщает Planet Today.

По окончании эксперимента ученые создали алгоритм, который исследует несколько объективных особенностей дружбы и способен различать два различных типа приятельских отношений (взаимная и невзаимная дружба).

Оказалось, что практически 100% респондентов считают, что их отношения взаимны. Однако далеко не факт, что ваш друг испытывает те же теплые чувства.

«В реальности лишь 50% опрошенных совпадают в категории взаимной дружбы», — следует из материала ученых.

Ранее американские ученые провели исследование и выяснили, что одиноких людей становится больше.

Автор: Алексей Громов
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