«Томосекта» и «томосеки» — уроки истории не для них. Колонка Владимира Корнилова

Престарелый гражданин Украины Михаил Денисенко, именуемый в среде раскольников «патриархом Филаретом», на этих выходных подтвердил свой тяжелый диагноз. Отныне он решил именовать себя «патриархом всея Руси-Украины», а заодно «митрополитом Киева — матери городов русских». То есть тем самым он провозгласил себя духовным лидером Русского мира — того самого, который не раз публично проклинал.

Казалось бы, можно только посочувствовать старикану, поискать для него приличную палату с Наполеонами и Александрами Македонскими — лишь бы соседи не сильно буйные были. Но украинская власть в лице президента Петра Порошенко вместо этого фактически освятила столь безумные решения раскольничьего «синода», встретившись с его деятелями и поздравив новоиспеченного «пастыря Русского мира» с 23-летием его раскольничьей деятельности.

Владелец фабрики Roshen тут же в который раз пообещал, что «никто не будет насильно затаскивать» украинцев в создаваемую им «томосекту» и уж тем более «никто не будет захватывать храмы». Заявил он это буквально через пару дней после официального утверждения административного захвата знаменитой Андреевской церкви, «волевым решением власти» переданной Константинопольскому патриарху, и в тот же самый день, когда Филарет добавил к своему титулу и владение двух святых Лавр — Киево-Печерской и Почаевской. Но ведь никакого захвата на наших глазах не происходит, верно? Какой захват? Где вы его видели?

Вот такими примитивнейшими методами базарного жулика (или шлеппера, как любил говаривать предшественник нынешнего главы Украины) и создается на Украине та самая «томосекта». Говорят одно — и тут же действуют совершенно противоположным методом. Даже не замечая при этом, как смешно они выглядят и как несуразно звучат.

Мне как историку особо забавно наблюдать, как в обоснование своих претензий на право называться «патриархами» и лидерами ненавистного им Русского мира они пытаются подтащить за уши аргументы, несведущему человеку кажущиеся «историческими», отчего их речи звучат еще смешнее и несуразнее.

Например, спичрайтеры Порошенко раз за разом сажают его в лужу нехитрым способом: находят в псевдоисторической украинской книжице какую-нибудь цитату, которая кажется им подходящей для сего момента — и давай ее вставлять в одну речь за другой.

Так, я уже указывал на то, как владелец Roshen вдруг начал ссылаться на нацистского коллаборациониста Илариона (Огиенко). Ну вот понравилось главному «томосеку» словосочетание «размосковление церкви» — и давай его цитировать. Зачем же помнить про то, что Огиенко этот в июне 1941 года проводил «торжественный молебен за победу немецкой армии»? Не «томосячье» это дело — источники проверять и выверять.

Сегодня Порошенко в Раде ссылался на Илариона (Огиенко), призывая к «размосковлению» Церкви. Видимо, авторитет для Порошенко. Напоминаю, как тот же Огиенко в июне 1941 г. в Хелме проводил молебен «за победу Немецкой Армии».

А почему владелец «Рошена» это не цитировал? pic.twitter.com/4PinRsypfC — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) September 20, 2018

Вот и в своей последней «эпохальной» речи на данную тему Порошенко снова с удовольствием процитировал коллаборациониста и даже глазом не моргнул. Но меня больше всего поразило вступление к этой речи. Владелец Roshen начал ее с обширной цитаты «архиепископа Алексия, одного из руководителей Братства Воскресения Христова». И уж от слов сего (видимо, великого) украинского деятеля он и строил свое последующее выступление.

И ведь опять-таки, похоже, никто из его спичрайтеров даже не полез проверить — что же это за Алексий такой знаменитый. Потому как если бы полез, то узнал бы много удивительного о жизни этого авторитетного для Порошенко персонажа. Узнал бы о том, что зовут этого «великого украинца» Анемподистом Дородницыным. Тот действительно дослужился до архиепископа (правда, Владимира и Суздаля). И действительно был довольно известен в России до 1917 года — правда, известен своей деятельностью… черносотенца.

Да-да, сей «великий украинец» состоял в «Союзе русского народа», считался близким к Григорию Распутину (сам Дородницын эту связь кинулся горячо отрицать — но уже после убийства Распутина), прославился среди националистов своими антисемитскими статьями (например, «Мораль Талмуда»). И когда после Февральской революции 1917 года все эти идеи стали не просто непопулярны, а официально прокляты, Священный синод по единодушной просьбе священников и мирян с радостью лишил Дородницына его сана.

Тут вдруг убежденный русский националист на какой-то момент превратился в «украинца», попытался в стиле нынешнего Филарета-Денисенко объявить себя главой украинской церкви, провозгласить «автокефалию» и захватить Киево-Печерскую лавру. И вот этого «авторитета» теперь цитирует Порошенко!

А ведь если бы владелец шоколадной фабрики поинтересовался не только одной цитаткой Дородницына, а заодно и узнал бы, чем «великий украинец» кончил свою авантюру, то Порошенко нашел бы неприятную для себя параллель. Уже спустя несколько месяцев после превращения убежденного черносотенца в убежденного украинца он сбежал из Киева — почему-то в Новороссийск — там заболел, быстренько покаялся перед церковью и скромно почил в бозе, оплеванный и презираемый всеми. Вот вам типичная судьба любого «томосека». Знал бы Порошенко хоть чуть-чуть историю своей территории — наверняка поостерегся бы таких параллелей.

Но в том-то и дело, что историю они не знают, однако постоянно пытаются ссылаться на некие исторические и еще чаще псевдоисторические события, чем делают свои аргументы еще более смешными. Это ж надо додуматься — вытащить на свет решение Константинопольского патриарха 1686 года и просто отменить его, «забыв» события нескольких веков от того периода до наших дней! Удобный прецедент! Да если им воспользоваться — таких дел можно наворотить!

А давайте, например, заявим, что Россия отзывает продажу Аляски американцам в связи с ненадлежащим оформлением в 1867 году соответствующих документов (например в связи с тем, что не был указан ИНН подписантов). Или потребуем компенсаций за незаконный разрыв Ништадтского мира 1721 года, по которому Россия вполне легально выкупила Прибалтику у шведов и, кстати, никогда не получала денег обратно. Кстати, и Ясский мир 1791 года никто ведь не денонсировал — а по нему вся Новороссия должна быть собственностью России.

Давайте сделаем «монтаж» в стиле «томосеков» и как бы забудем обо всем, что происходило с того периода до наших дней. Заодно (гулять так гулять!) восстановим действенность всех жалованных грамот, на основании которых русские цари и царицы легально передавали земли нынешней Украины во владение своих придворных и военачальников.

Ведь, оказывается, так можно! Известные историки «томосекты» наглядно это продемонстрировали. Те самые историки, которые не знают своей истории и упорно не хотят ее учить