Москва, 22 октября. Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на 0,4-0,6 процентного пункта. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на официальном сайте банка.

Так, минимальную ставку по кредиту на строящееся жилье повысили до 7,5%, ранее она составляла 7,1%. При этом ссуда на готовое жилье выросла с 8,6% до 9,2%. Что касается рефинансирования ипотеки для клиентов других банков, кредитная услуга теперь предлагается по ставке от 9,9% вместо действовавших ранее 9,5%.

Стоит отметить, что ставки по ипотечным кредитам до предыдущих значений снизили с 9 июня. Об этом сообщал глава Сбербанка Герман Греф во время годового собрания акционеров 8 июня.

Впоследствии банк поднимал ставки по валютным и рублевым кредитам. Так, с 15 октября Сбербанк повысил ставки про потребительским кредитам на 1-2% процентных пункта. Что касается максимальных ставок, они были сохранены на уровне 19,9%.

В том числе с 17 сентября текущего года Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 7,5%.

Ранее стало известно, что за девять месяцев текущего года жители России набрали миллион ипотечных кредитов на общую сумму более двух триллионов рублей. Таким образом, на ипотечном рынке страны побит очередной рекорд — с января по сентябрь текущего года россияне взяли больше кредитов, чем за весь прошлый год. Среди основных причин повышения спроса на ипотеку эксперты называют доступные процентные ставки и стабильные цены на рынке недвижимости.