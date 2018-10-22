Сирия новости 22 октября 12.30: ИГ уничтожила автомобиль курдов в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо идут работы по ликвидации мин радикалов
Сирия, 22 октября. Террористы ИГ1 уничтожили автомобиль курдов в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо идут работы по ликвидации мин радикалов, в Хаме продолжаются столкновения между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Алеппо, ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Хаме.
«Исламское государство»1: уничтожило машину SDF в Дейр-эз-Зоре.
«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме.
Курды: противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре.
Провинция Алеппо
Местный источник в провинции Алеппо передает в Telegram (@hosienmortadapressnew), что инженерные бригады правительственных войск ведут работы по уничтожению мин и боеприпасов радикальных группировок в районах Рамуса и Маскана.
В административном центре региона продолжается реконструкция зданий и инфраструктуры. Один из источников сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria), что в городе началась установка уличных фонарей на солнечных батареях.
Провинция Дейр-эз-Зор
В окрестностях населенного пункта Хаджин в северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор не прекращаются столкновения между террористами «Исламского государства» и Демократическими силами Сирии (SDF), пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). Twitter-канал (@smmsyria) сообщает, что радикалы ИГ уничтожили автомобиль «демократических сил».
Также информационное агентство Deir Ezzor 24 передает, что неизвестные напали на контрольно-пропускной пункт курдов в районе поселения Сава.
Провинция Хама
На севере провинции Хама вновь зафиксированы боестолкновения между радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@syrianpc), что после нового провокационного обстрела боевиков правительственные войска САР открыли огонь по опорным пунктам джихадистов в окрестностях Аль-Латамины.
Кроме того, по сведениям Twitter-канала (@syrianpc), столкновения между САА и террористами подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции отмечаются в долине Аль-Габ на северо-западе региона.
Ирак
Террористы «Исламского государства» напали на полицейских к юго-западу от Мосула, передает информационное агентство Iraqi News. Атаки произошли в районе Аль-Шура и на въезде в населенный пункт Махмур. Сообщается, что радикальные исламисты убили четырех сотрудников правоохранительных органов.
В поселении Джалавла провинции Дияла банда ИГИЛ1 совершила налет на дом мирного жителя, пишет Iraqi News. В результате нападения, погибло три человека, включая ребенка.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)