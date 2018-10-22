Сирия: генсек ООН не определился с кандидатурой преемника де Мистуры

Москва, 22 октября. Кандидатура нового специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии пока не определена, заявил специальный представитель российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

По его словам, вопросом выбора кандидатуры занимается генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш по согласованию с сирийским правительством.

При этом Богданов уточнил, что «называются разные имена кандидатов».

Напомним, ранее специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что оставит свою должность. Он занимает пост четыре года. Де Мистура в 2014 году пришел на место алжирского дипломата Лахдара Брахими, который проработал на этой должности почти два года. Первым специальным посланником по вопросам Сирии был Кофи Аннан.