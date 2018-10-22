«Может повториться хаос»: в США описали сценарии выборов-2019 на Украине

Вашинтон, 22 октября. Американский аналитический центр Atlantic Council изучил варианты развития президентских и парламентских выборов на Украине, которые пройдут в 2019 году.

По мнению специалистов центра, эти выборы станут самыми важными за все время украинской независимости. Если на парламентских выборах одержат победу партии, поддерживающие нынешние реформы украинской власти, тогда в стране продолжится евроинтеграция до 2024 года, отмечают аналитики. Однако есть три важных фактора, которые могут повлиять на ход выборов.

Первый — Украина является президентской республикой, однако на самом деле в стране действует президентско-парламентская система.

Второй фактор — отношение избирателей к президенту страны Петру Порошенко. Как считают аналитики Atlantic Council, избиратели обвиняют действующего президента в тех проблемах, за которые отвечают правительство и парламент.

К третьему фактору аналитики относят то, что в стране нет настоящих политических партий. Эксперты подчеркивают, что на Украине необходимо проделать большую работу, чтобы партии стали представлять истинные потребности избирателей.

По мнению аналитиков Atlantic Council, эти три фактора окажут влияние на кандидатов Юлию Тимошенко, Петра Порошенко, Андрея Содового и Анатолия Гриценко. Эксперты сразу отмели Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, которые представляют пророссийскую позицию с электоратом в Донбассе, и не окажут серьезное влияние на ход выборов.

Так, в Atlantic Council считают, что партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко может улучшить положение в Верховной раде, однако вероятно, что ее представители не смогут получить парламентское большинство. Пик популярности партии был около десяти лет назад.

Популярность блока «Петра Порошенко» может вырасти, только если действующий президент останется у власти, подчеркивают эксперты. К настоящему моменту популярность партии составляет около 10%.

Аналитики не исключают, что во время выборов на Украине может повториться хаос, возникший после Оранжевой революции. В Atlantic Council считают, что стабильность напрямую зависит от Юлии Тимошенко: если она не сможет сформировать правительство, то в стране воцарится нестабильность. Подобный сценарий происходил во время президентства Виктора Ющенко, подчеркнули эксперты.

Кроме того, Тимошенко может отказаться проводить реформы по евроинтеграции, подобное может скомпрометировать курс внешней политики страны, заданный еще при президенте Кучме, отметили в Atlantic Council.

Лидер «Взаимопомощи» Андрей Садовый в случае победы должен будет формировать парламентскую коалицию из политических врагов, поскольку его партия будет находиться в парламенте в меньшинстве. Также с проблемами столкнется Анатолий Гриценко «Гражданской позиции», ведь его партия никогда не входила в Верховную раду, передает мнение экспертов Infox.ru.

В Atlantic Council резюмировали, что в 2019 году станет понятно, как будет развиваться Украина: пойдет ли она по пути хаоса или выберет стабильность и прогресс.