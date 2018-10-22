AliExpress назвал число покупателей из России

Москва, 22 октября. Каждый год порядка 20 миллионов россиян делают покупки на AliExpress, заявил глава компании в России Лю Вэй.

Аналитики отмечают, что в текущем году выручка AliExpress должна составить 212 миллиардов рублей. Они констатируют, что сайт каждый месяц посещают около 147,7 миллиона пользователей с российскими IP-адресами. Лю Вэй добавил, что ежегодно покупателями на портале становятся около 20 миллионов россиян, передает РБК.

Результаты конкурентов AliExpress значительно уступают этим показателям. Например, Joom.com получил 5,1% рынка (12,5 миллиарда рублей за год), а Pandao.ru — 2,8% (6,9 миллиарда рублей за год), пишет «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что «Почта России» запускает новый маршрут доставки отправлений из Китая, который в два раза сократит сроки доставки посылок на Дальний Восток, Урал и в Сибирь.