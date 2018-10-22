Китай заявил о негативных последствиях выхода США из договора о РСМД

Пекин, 22 октября. Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) будет иметь многосторонние негативные последствия. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, договор о РСМД являлся важным соглашением по контролю над вооружениями, который был подписан между СССР и США во время холодной войны. Она отметила, что соглашение сыграло важную роль в нормализации международных отношений и поддержании баланса сил в глобальном смысле. На сегодняшний день, подчеркнула Хуа Чуньин, договор по-прежнему обладает крайне важным значением.

«Односторонний выход из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект», — сказала Хуа Чуньин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Вашингтон будет дальше развивать вооружения.