Каррера покинул пост главного тренера «Спартака»

Москва, 22 октября. Итальянец Массимо Каррера покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Совет директоров футбольного клуба был неудовлетворен результатами команды за прошлый сезон. В связи с этим было принято решение освободить итальянца от занимаемой должности.

По информации пресс-службы, ни одна из поставленных перед Каррера задач не была выполнены. Кроме того, добавили в клубе, результаты и игра «Спартака» в текущем сезоне показали, что прогресса не наблюдается.

Однако руководство «Спартака» считает, что итальянский наставник стал «одним из творцов долгожданного чемпионства».

«Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых», — говорится в сообщении.

В минувшее воскресенье «Спартак» уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3. По итогам 11 встреч чемпионата России красно-белые занимают шестую строчку в таблице.