Кудрин: Правительство выполнит обещание по повышению пенсий

Москва, 22 октября. Правительству удастся выполнить обещание по увеличению размера пенсии в рамках пенсионных изменений, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Выполнит ли правительство свои обещания по повышению обеспечения пенсионеров, повышению пенсий? Я считаю, что да. По нашим оценкам, правительство выполнит эти свои пункты, которые они декларировали», — сказал Кудрин на полях XVII Форума стратегов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Правительство предложило повысить пенсионный возраст для женщин на восемь лет, а для мужчин — на пять лет. В ходе телеобращения Путин объяснил значимость модернизации, а также предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет.

Эксперт по экономической политике ВШЭ Юрий Симачев ранее рассказал, что средства на реализацию пенсионных поправок можно найти, оптимизируя траты по другим направлениям, к тому же общая сумма расходов в контексте всей реформы является незначительной.