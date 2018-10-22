Россия направит в ЦАР больше военных инструкторов | 22 октября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Россия направит в ЦАР больше военных инструкторов Россия направит в Центральноафриканскую Республику дополнительных военных инструкторов, если соответствующий запрос поступит от властей страны. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов пояснил, что это зависит от желания правительства ЦАР. Он отметил, что Москва готова содействовать политическому урегулированию на территории этого государства. Добавим, представители нашей страны участвовали в нескольких встречах в Хартуме. Действия России полностью координируются с законным правительством ЦАР.

«Алмаз-Антей» передал оборонному ведомству ЗРК «Триумф» Концерн «Алмаз-Антей» передал оборонному ведомству Российской Федерации очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Сделка прошла в рамках обязательств по государственному оборонному заказу. Отмечается, что по итогам испытательных стрельб техника отработала без нареканий и замечаний, расчеты Воздушно-космических сил с поставленной задачей справились отлично. Кроме того, по данным пресс-службы, эксперты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от старта стрельб до их окончания.

Тело керченского стрелка никто не забрал Тело 18-летнего керченского стрелка Владислава Рослякова, никто так и не забрал. Как стало известно Федеральному агентству новостей, никто из родственников молодого человека не обращался ни морг, ни в экспертизу, ни в администрацию города с просьбой провести захоронение. Завтра администрация Керчи совместно с правительством Республики Крым примет решение о месте и способе захоронения. Тем временем международный центр «Артек» выразил свою готовность принять детей, пострадавших в результате трагедии. Руководитель лагеря уже обсудил этот вопрос с главой Крыма Сергеем Аксеновым.