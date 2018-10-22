В РПЦ прокомментировали информацию о возможном визите Папы Римского в Россию

Москва, 22 октября. Слухи о возможном визите Папы Римского в Россию в 2019 году не соответствуют действительности, заявил руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он напомнил, что на минувшей неделе глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион совершил рабочую поездку в Ватикан, где встретился с кардиналом Кохом, однако стороны не поднимали тему возможного визита Франциска в Россию.

«Вопрос о визите Римского Папы в Россию на повестке дня не стоит. Митрополит Иларион не обсуждал эту тему во время своей последней встречи с кардиналом Кохом», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что доверия заслуживает только информация на официальных ресурсах, а к другим источникам стоит относиться с осторожностью.

Ранее «Газета.ру» сообщала о возможном визите Папы Римского в Северную Корею. В начале октября лидер страны Ким Чен Ын пригласил понтифика посетить КНДР. Приглашение Франциску передаст президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время предстоящего визита в Европу.