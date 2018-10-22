Мы не дремлем — и ударим жестко: Москва предостерегла от агрессии против Белоруссии

Кремль будет расценивать любое военные нападение на Белоруссию как агрессию против Российской Федерации. Об этом заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич.

«Очень важный момент, я думаю, <…> и для наших белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет: нападение на Белоруссию — любое в военном плане — будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями », — сообщил дипломат в эфире телеканала «Беларусь 1».

Таким образом, он прокомментировал планы Соединенных Штатов Америки разместить военную базу у западной границы Белоруссии. По словам Бабича, между Россией и Белоруссию «действует региональная группировка воинских сил, все компоненты которой необходимы как для обороны, так и для ответного удара».

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «Бабич — новый посол, который входит в курс дела и уже участвовал в проведении совместного российско-белорусского парламентского форума в Могилеве». Соответственно, дипломат находится в курсе дел и имеет право на подобные высказывания.

«Что касается его высказывания, то тут все понятно: Россия и Белоруссия — это союзные государства с единым парламентским собранием, договором о дружбе и взаимными обязательствами. Так что в случае чего, естественно, Россия как ближайший союзник Минска не останется в стороне. Но мы не просто союзники, мы братья», — заявил сенатор.

Кроме того, Белоруссия является участником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и, соответственно, имеет право на немедленную защиту всех членов организации, в том числе России.

«А почему именно сейчас прозвучали слова Бабича — просто ухудшаются наши отношения с американцами: это видно по последним заявлениям о выходе Вашингтона из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и возможном непродлении договора СНВ-III (Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. — Прим. ФАН) — все это дает понять нашим «партнерам», что мы не дремлем и ударим жестко. Что наши союзники нам небезразличны, тем более Белоруссия граничит со страной НАТО, так что все это вписывается в общую концепцию наших отношений», — заключил Джабаров.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из ДРСМД 20 октября. Такое решение, по словам лидера США, обусловлено тем, что Москва якобы нарушает условия соглашения. Идею выхода из соглашения также поддерживает советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон.