Симферополь, 22 октября. В Керчи принято решение о срочном восстановлении ограждений всех школ и колледжей, которые были снесены еще во времена Украины. Данное решение было принято еще два года назад и рассчитано на пять лет, но в связи с последними событиями данное восстановление было принято ускорить за счет республиканского и федерального бюджетов.

По данным Федерального агентства новостей, еще до 2014 года, когда Керчь вместе со всем полуостровом в результате референдума перешла в состав РФ, в городе были демонтированы все ограждения школ, стадионов, мест массовой доступности по указам правительства Украины. Чем руководствовалась соседняя страна, когда сделала более доступными школы и другие учебные учреждения, сейчас ответить сложно.

Якобы руководители страны хотели сделать более открытыми площадки. В действительности это привело к тому, что на территорию массового пребывания детей смог попасть любой желающий.

С 2014 года частично ограждения удалось восстановить. Но так как это делалось из городского бюджета — восстановление шло медленно. Удалось все учебные учреждения снабдить противопожарной сигнализацией и кнопками тревожной сигнализации (КТС). Хотя, как показали последние события, КТС не являются панацеей от нападения на школьников или учеников колледжей, университетов. На данный момент заключаются договоры с Росгвардией с целью физической охраны учреждений.

Как сообщил источник ФАН, руководство города сделало ставку именно на Росгвардию, а не частные ЧОП. В результате серии совещаний, прошедших после трагедии, чиновники пришли к выводу, что охранять несовершеннолетних должна только государственная организация, имеющая лицензию на оружие и остальные виды деятельности.

Проблема заключается в другом — численность сотрудников Росгвардии в Керчи на данный момент не позволяет обеспечить охрану всех учебных учреждений. Сейчас готовятся документы в правительство страны с просьбой увеличения сотрудников на территории крупных городов Крыма.

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков, имея при себе гладкоствольное ружье и самодельные взрывные устройства, убил более 20 человек. Согласно данным следствия, массовое убийство стало возможно главным образом из-за незащищенности учебного учреждения от проникновения с оружием.