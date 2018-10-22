Лучший тренер «Спартака» — новый: что же произошло с Каррерой

Уж так повелось, что к московскому «Спартаку» внимание болельщиков приковано всегда. Кому-то красно-белые не нравятся, а кому-то спартаковский ромбик стал родным. Безразличных к столичному клубу в российском футболе мало.

Поражение «Спартака» от тульского «Арсенала» в домашнем матче стало, похоже, последней каплей и поставило окончательный крест на работе в клубе тренера Массимо Карреры. Мессию низвергают. По делу ли? Кажется, да. Команду продолжает лихорадить в игровом плане, информационный фон уже продолжительное время выглядит напряженным.

Все к этому шло, кажется, еще летом — тогда тренерский штаб пополнил испанец Рауль Рианчо. 58-летний специалист известен тем, что пару лет назад чуть не организовал переворот в киевском «Динамо» и уже в ближайшее время может повторить путь самого Карреры, который пришел в «Спартак» помощником тренера, но быстро сумел ухватиться за предоставленную возможность.

Важно, что пришел Рианчо на место Романа Пилипчука — человека, отвечавшего в штабе итальянца Карреры за тактику, ту составляющую тренерской работы, которая вообще-то считается исконно «апеннинской». Пилипчука сильно любили футболисты, которым он был чуть ли не старшим братом, и многие в команде не до конца понимали причины его конфликта с Каррерой еще год назад — хотя причина как раз и была, надо полагать, в любви коллектива.

Но это не отменяет главного: энергетика Карреры, его улыбчивость и умение производить неизгладимо приятное впечатление как на публике, так и в личном общении была важной составляющей первого за 16 лет чемпионского титула «Спартака». Именно по этой причине, а не из-за долгожданного трофея, Каррера так многим запал в душу.

Увы, удел тренера — жить на чемоданах, быть готовым всегда и ко всему, и особенно к тому, чтобы стать фигурой, которой владелец клуба пожертвует в первую очередь. Ведь легче поменять одного тренера и его штаб, чем попрощаться с группой россиян в условиях довольно сурового лимита на легионеров.

И черт бы с ним, с лимитом, да только результатами Каррера козырнуть не может — да, они лучше, чем в прошлый, постчемпионский, сезон, но они не оправдывают амбициозных ожиданий клубных боссов, в очередной раз сделавших выбор в пользу самого простого пути.

Трудно бороться с мыслью, что в ЦСКА летом сменилось огромное количество игроков и ситуация выглядела по-настоящему тяжелой — да только поддержка главного тренера менеджерами и футболистами привела к тому, что «Спартак» смотрит на «армейцев» снизу вверх в турнирной таблице и выступает в четверг в Лиге Европы. Трудно не сравнить подходы.

Карреру жаль. Он сделал большой первый шаг в самостоятельной тренерской работе, но его работа в «Спартаке» неминуемо подходит к концу. Только для самих красно-белых смена тренера — пустые надежды, ведь проблема абсолютно точно не только в нем. Любого следующего специалиста ждет примерно та же история. Но он, конечно, снова станет «лучшим в истории».