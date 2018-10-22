«А как же Дон?»: в России ответили украинцу Соскину, решившему «полакомиться» Сибирью

Москва, 22 октября. Украинский экономический и политический эксперт Олег Соскин заявил, что Россия «безосновательно владеет» большой территорий и «должна поделиться с Украиной» природными богатствами.

Как рассказал Соскин в эфире интернет-канала UkrLife, Киев имеет территориальные претензии на Сибирь. При этом украинский политолог уточнил, что Вашингтон «определился с развалом России» и работает в этом направлении.

Соскин напомнил, что за Уралом находится 73% территории России, население составляет около 40 миллионов человек. На этих землях добывают нефть, газ, алмазы, пушнину, а также лес. Соскин уточнил, что за Уралом «богатства — мама не горюй» и назвал эту местность «лакомым кусочком».

«Когда-то бывший премьер Великобритании Маргарет Тэтчер еще говорила – на каком основании Россия владеет такой территорией?» — заявил он.

Украинский политолог высказал мнение, что США определились с планом разрушения России.

«Все равно РФ будут разрушать. У них отлетает все, что за Уралом. Россию обрежут по Урал, это реальность. Штаты определились», – считает Соскин.

Россияне отреагировали на территориальные претензии и напомнили украинскому эксперту, что Украина изначально была богатой территорией, а деньги разворовала коррумпированная власть.

«Соскин, вы растеряли все, что СССР вам оставила! На российские земли зря губу раскатываешь, тут тебе не помогут ни Тэтчер, ни США. Украина тоже была «лакомым куском» и где она? Один совет — работать, а не глядеть в соседний огород!» — написал пользователь Александр Браун.

«Старо как мир — это заявление Соскина, еще первый посол Украины в 90-е мечтал об этом и заявлял, что нефть Тюмени, алмазы Якутии тоже принадлежат Украине, и карту Украины в 90-е они рисовали сначала до Урала, а потом и до Байкала. Как говорится дурак думкой богатеет», — написал еще один россиянин Валентин Козлов.

«А как же Дон? Я хочу в Украину!» — прокомментировал Александр Кравцов.

Напомним, ранее в Верховной раде уже говорили, что Киев якобы претендует на российскую Кубань и ряд других территорий.

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский стал посмешищем Интернета после высказывания о том, что украинские власти готовы вернуть себе Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области, а также Краснодарский край. Во время выступления в эфире радиостанции «Эра» он назвал эти субъекты РФ Курщиной, Брянщиной, Воронежчиной и Ростовщиной. «Обукраинить» Краснодарский край Жебривский не смог.

По мнению Жебривского, в России есть территории, где существует украинская ментальность и украинская сущность. Он заявил, что эти земли должны войти в состав Украины.

«Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли — Курщину, Брянщину, Воронежчину, Ростовщину и Краснодарский край», — озвучил список губернатор Донецкой области.

Он также констатировал, что киевские власти не оставят Донбасс и добьются контроля над этими территориями. Экс-глава запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»1 Дмитрий Ярош пообещал, что Украина вернет все «этнические земли» и в их числе «оккупированную Кубань».

Ранее в ответ на заявления Киева губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал не дразнить казачество. По его словам, если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани. Он также посоветовал киевским политикам учить историю.

1 Организация запрещена на территории РФ.