Правоохранители прокомментировали поиски закопанного сейфа «керченского стрелка»

Керчь, 22 октября. Сотрудники правоохранительных органов, скорее всего, уже исследовали пустырь возле дома устроившего массовую бойню в Керчи студента Владислава Рослякова, но не нашли там никакого сейфа. Об этом в понедельник сообщил источник в полиции.

Ранее телеканал РЕН-ТВ опубликовал видеоролик, на котором, по предварительным данным Росляков, несет сейф на пустырь и, предположительно, зарывает в землю. Сообщается, что его содержимое могло бы помочь следствию выяснить причины и мотивы убийцы.

Собеседник агентства полагает, что предмет в руках парня на ролике мало похож на сейф. Источник считает, что это сверток, поскольку «легкий слишком, не годен для хранения оружия», передает РИА Новости.

На минувшей неделе студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и кровавую бойню в керченском техникуме. По последним данным, в результате страшной трагедии погиб 21 человек, пострадали более 50.