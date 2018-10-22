Трамп не планирует смягчать пошлины на товары из Китая — СМИ

Вашингтон, 22 октября. Президент США Дональд Трамп не намерен смягчать пошлины на товары из Китая. Президент намерен сохранить рычаги давления на КНР, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источника, глава США хочет, чтобы «они (Китай) еще больше страдали» от пошлин на китайские товары. Президент США считает, что пошлины на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов позволят увеличить количество рычагов давления на КНР. Другой источник портала сообщил, что Трамп намерен сконцентрироваться не на деталях потенциальной сделки, а на создании рычагов давления.

Напомним, США 6 июля ввели пошлины в 25% на импорт китайских товаров объемом до 34 млрд долларов в год. Китай в ответ ввел аналогичные меры. В августе президент США добавил в список товаров наименования на 16 млрд долларов.

Кроме того, Трамп увеличил помощь государствам Африки и Азии для того, чтобы противостоять возрастающему геополитическому влиянию Китая, пишет «Газета.ru». Такое решение показывает значительное изменение в подходе американского президента к иностранной помощи, ведь еще в 2015 году Трамп выступал против помощи другим государствам и предлагал сократить бюджет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продолжение торговой войны США и Китая негативно скажется на всем мире.