Москва, 22 октября. Арестованные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев переведены в отдельный корпус, рассказали в «Бутырке».

Источники в «Бутырке» отметили, что начальник тюрьмы Сергей Телятников поступил мудро, огородив спортсменов от криминальных авторитетов за решеткой, которые планировали вымогать с футболистов деньги на «общак». Он поместил их в камеры отдельного корпуса, расположенного рядом с так называемой «Темной башней».

Больше всего повезло Кокорину — в его камере даже есть своего рода видеодомофон, по которому он может общаться с дежурным сотрудником. Однако ему тяжелее всех приспособиться к новым условиям: по словам спортсмена, это связано с тем, что в одной из соседних камер сидит его брат Кирилл. Кокорину-младшему повезло меньше — в его камере специфичный запах и облезлые стены. Страрший брат просил поменять их местами, однако получил отказ: ему пояснили, что это все-таки не гостиница.

Мамаев оказался более адаптивным. Отмечается, что, возможно, это обосновано тем, что он первый получил передачу, уже было свидание с отцом, выводили в храм.