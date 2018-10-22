Кокорин и Мамаев по очереди моют туалеты в СИЗО — СМИ
Москва, 22 октября. Арестованные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев переведены в отдельный корпус, рассказали в «Бутырке».
Источники в «Бутырке» отметили, что начальник тюрьмы Сергей Телятников поступил мудро, огородив спортсменов от криминальных авторитетов за решеткой, которые планировали вымогать с футболистов деньги на «общак». Он поместил их в камеры отдельного корпуса, расположенного рядом с так называемой «Темной башней».
Больше всего повезло Кокорину — в его камере даже есть своего рода видеодомофон, по которому он может общаться с дежурным сотрудником. Однако ему тяжелее всех приспособиться к новым условиям: по словам спортсмена, это связано с тем, что в одной из соседних камер сидит его брат Кирилл. Кокорину-младшему повезло меньше — в его камере специфичный запах и облезлые стены. Страрший брат просил поменять их местами, однако получил отказ: ему пояснили, что это все-таки не гостиница.
Мамаев оказался более адаптивным. Отмечается, что, возможно, это обосновано тем, что он первый получил передачу, уже было свидание с отцом, выводили в храм.
«И еще один примечательный момент: футболистов поручили лучшему начальнику корпуса по «Бутырке» — Екатерине, чтобы она глаз с них не спускала и на любую просьбу моментально реагировала, — передает слова источника «Московский комсомолец». — В общем, вроде бы в ОКах у спортсменов все окей. И бить не бьют, и вымогать деньги не вымогают, и даже «парашу» они моют исключительно по своему желанию (чередуясь с соседями)».