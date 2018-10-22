Лавров рассказал о наращивании торговли и ВТС с Африкой

Москва, 22 октября. Россия намерена развивать торговлю и военно-техническое сотрудничество (ВТС) со странами африканского континента, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия — Африка».

«Активизируются, хотя и не так быстро, как хотелось бы, торгово-экономические обмены, реализуются проекты в военно-технической сфере, программы в области здравоохранения, образования, культуры. Убежден, что усилия на этих и других направлениях будут наращиваться», — сообщил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, российская дипломатия опирается на многолетний опыт плодотворного сотрудничества и стремится углубить весь комплекс российско-африканских отношений. Министр подчеркнул, что все процессы российско-африканского сотрудничества построены исключительно на принципах международного права и уважения интересов друг друга.

Лавров отметил, что в настоящий момент страны Африки и Россия поддерживают контакты на высшем и высоком уровне, расширяют парламентские связи и взаимодействие по линии министерств.

Ранее эксперт Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» оценил перспективы Росатома в Африке. По словам эксперта, в странах Африки имеются значительные залежи урана, кроме того, между Россией и странами африканского континента ведутся переговоры о поставках этого металла.