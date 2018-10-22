За телом никто не пришел: вопрос о захоронении «керченского стрелка» решат власти Крыма

Керчь, 22 октября. На данный момент никто из родственников 18-летнего Владислава Рослякова, виновного в гибели более 20 человек в Керчи, не обращался ни морг, ни в экспертизу, ни в администрацию города с просьбой провести захоронение.

Как стало известно Федеральному агентству новостей от источника, во вторник, 23 октября, администрация Керчи совместно с правительством Республики Крым будет решать вопрос о месте и дате захоронения «керченского стрелка», а также о том, каким образом оно будет проведено.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что на данный момент ни от кого из родных Рослякова не поступило заявлений об угрозах их жизни и здоровью, а также о просьбах в выделении физической охраны. Сейчас проводится посмертная психологическая экспертиза ученика колледжа, подозреваемого в массовом убийстве людей.

Напомним, 17 октября в 11.40 в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и расстрел учеников и сотрудников учебного учреждения. В результате ЧП погиб 21 человек, из них шестеро скончались уже в больнице. Вплоть до воскресенья в больницы и травмпункты обращались люди, получившие ранения в результате взрыва. На данный момент пострадавшими признаны 73 человека, из них 47 находятся в стационарных учреждениях.

Международный центр «Артек» выразил свою готовность принять детей, пострадавших в результате трагедии. Руководитель лагеря уже обсудил этот вопрос с главой Крыма Сергеем Аксеновым.