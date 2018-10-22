Сильные ливни с градом затопили улицы и метро Рима

Рим, 22 октября. Дороги в центре Рима, а также несколько станций метро оказались затоплены в результате ливней с градом, обрушившихся на итальянский город вечером воскресенья.

Некоторые станции метрополитена Рима закрыли раньше положенного времени из-за подтопления. В том числе в одной из исторических базилик итальянской столицы — святого Себастьяна на Аппиевой дороге — уровень воды поднялся до 1,5 метра, передает агентство ANSA.

Очевидцы поделились кадрами непогоды, на которых заметно большое количество осадков. За считанные минуты дороги итальянского города оказались под водой, пишет «МИР24». Людям приходилось забираться на крыши авто, чтобы спастись от потоков воды, передает «Свободная Пресса».

Major hailstorm in Rome, Italy this evening, October 21! Report: Meteo Lazio pic.twitter.com/DSxDltamJV — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 21 октября 2018 г.

Стоит отметить, что теплая погода стояла на всем Апеннинском полуострове практически весь октябрь, в центральных районах температура воздуха достигала 30 градусов по целью, что превысило среднесезонную норму.

Однако несколько дней назад на южные районы обрушились первые штормы, на островах Сицилия и Сардиния по-прежнему сохраняется непогода. Вечером воскресенья, 21 октября, штормовой ветер обрушился на Милан, сильные дожди прошли еще в ряде городов. Метеорологи обещают снижение температур и предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшие дни.

Сильные дожди прошли также и в сирийском государстве. Накануне стало известно, что ливни в Дамаске и его окрестностях привели к затоплению улиц и стали причиной гибели троих человек. Кроме того, стихия разрушила три дома и повредила сотни строений. Синоптики сообщили, что за ночь выпало 42 миллиметра осадков.